Великобритания предложила участникам G7 бороться с "российской пропагандой"

Председательствующая в "Группе семи" (G7) Великобритания на ближайшем съезде министров иностранных дел предложит рассмотреть возможность создания механизмов по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации". Об этом сообщил глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб.

"Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира", — сказал дипломат в интервью Reuters.

По словам министра, Россия и Китай пытаются сеять недоверие в странах Запада, а в качестве примера Рааб привёл якобы имевшую место быть дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.

Первая за два года очная встреча министров пройдёт в Лондоне с 3 по 5 мая. На неё приглашены представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР. Великобритания надеется убедить партнёров в необходимости запуска механизмов быстрого реагирования для опровержения дезинформации, якобы распространяемой Россией.

Ранее Лайф сообщал, что Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 россиян. Подпавшим под ограничительные меры Лондон запретил въезд в королевство, британские активы этих граждан заморожены.

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