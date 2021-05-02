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Москвичка прокатилась на моноколесе и погибла

Врачи боролись за жизнь девушки несколько дней, однако спасти её не удалось.

2 мая 2021, 11:07
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Москве 27-летняя девушка погибла, получив тяжёлую травму при падении с моноколеса. Об этом пишет "МК".

Отмечается, что пострадавшая скончалась в больнице сегодня утром, 2 мая, а сам инцидент произошёл ещё 27 апреля на Сущёвской улице в центре столицы. Во время катания на моноколесе девушка упала и сильно ударилась головой об асфальт. К сожалению, спасти её не смогли.

Электросамокаты, которые нас убивают. Что не так со средствами индивидуальной мобильности?

Электросамокаты, которые нас убивают. Что не так со средствами индивидуальной мобильности?

Известно, что погибшая работала в сетевой компании, коллеги отмечают, что у неё неоднократно случались обмороки на рабочем месте.

Ранее Лайф рассказывал об ужасной истории из Нижегородской области. Там у маленькой девочки в детском саду ни с того ни с сего открылось желудочно-кишечное кровотечение и началась рвота с кровью. Воспитатели сразу же позвонили в скорую и родителям, однако спасти девочку не удалось.

Объявление в "Инстаграме" и длинный трос: Лайф узнал подробности гибели девушки на аттракционе в КБР

Объявление в "Инстаграме" и длинный трос: Лайф узнал подробности гибели девушки на аттракционе в КБР

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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