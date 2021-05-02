Москвичка прокатилась на моноколесе и погибла
Врачи боролись за жизнь девушки несколько дней, однако спасти её не удалось.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В Москве 27-летняя девушка погибла, получив тяжёлую травму при падении с моноколеса. Об этом пишет "МК".
Отмечается, что пострадавшая скончалась в больнице сегодня утром, 2 мая, а сам инцидент произошёл ещё 27 апреля на Сущёвской улице в центре столицы. Во время катания на моноколесе девушка упала и сильно ударилась головой об асфальт. К сожалению, спасти её не смогли.
Известно, что погибшая работала в сетевой компании, коллеги отмечают, что у неё неоднократно случались обмороки на рабочем месте.
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