Мурашко назвал процент переболевших коронавирусом, столкнувшихся с осложнениями
Пациенты, победившие инфекцию, вынуждены обращаться за медицинской помощью с проблемами, след которых оставил ковид.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
До 25% пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения, им требуется наблюдение врачей. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-1".
По словам министра, до 10% пациентов, переболевших ковидом, нуждаются в госпитализации и лечении уже неинфекционных заболеваний.
Как писал Лайф, Михаил Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России. В настоящий момент под медицинским наблюдением находится свыше 300 тысяч больных.
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