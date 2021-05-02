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Мурашко назвал процент переболевших коронавирусом, столкнувшихся с осложнениями

Пациенты, победившие инфекцию, вынуждены обращаться за медицинской помощью с проблемами, след которых оставил ковид.

2 мая 2021, 10:52

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

До 25% пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения, им требуется наблюдение врачей. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-1".

По словам министра, до 10% пациентов, переболевших ковидом, нуждаются в госпитализации и лечении уже неинфекционных заболеваний.

Мурашко: Пять регионов РФ близки к победе над коронавирусом

Мурашко: Пять регионов РФ близки к победе над коронавирусом

Как писал Лайф, Михаил Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России. В настоящий момент под медицинским наблюдением находится свыше 300 тысяч больных.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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