Мурашко назвал процент переболевших коронавирусом, столкнувшихся с осложнениями

До 25% пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения, им требуется наблюдение врачей. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-1".

По словам министра, до 10% пациентов, переболевших ковидом, нуждаются в госпитализации и лечении уже неинфекционных заболеваний.

Как писал Лайф, Михаил Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России. В настоящий момент под медицинским наблюдением находится свыше 300 тысяч больных.

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