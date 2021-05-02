Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой. В настоящий момент под медицинским наблюдением находится свыше 300 тысяч больных. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи инфекции", — сказал глава Минздрава.

При этом министр отметил, что для формирования популяционного иммунитета к CoViD-19, который обеспечит объективную защиту от вируса, минимальное количество должно составить 69,8 миллиона россиян.

В конце апреля Михаил Мурашко заявил, что пять регионов РФ уже близки к победе над коронавирусом. На тот момент в стране насчитывалось более 310 тысяч пациентов с ковидом или подозрением на него, а почти 110 тысяч из них лечились в стационарах.

Авторы