В России за сутки выявили 8697 новых случаев коронавируса
От болезни вылечилось 7339 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 443 922.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
В России за минувшие сутки выявлено 8697 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 14,7% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 7339 человек, скончалось — 342. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 823 255 случаев заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 443 922 человека. За весь период в России умерло 110 862 человека", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее эпидемиолог назвала условие для окончания пандемии коронавируса в России. Эксперт призвала граждан пройти вакцинацию, так как это поможет быстрее справиться с болезнью.
Выбор редакции
Врачи рассказали москвичам, как обезопасить себя от коронавируса в праздники
Названы пять главных последствий коронавируса
Пятилетние сёстры-близняшки поздравили жителей Москвы с Пасхой, подарив куличи и крашеные яйца
Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
В Афганистане девять человек погибли при мощном взрыве бензовозов
Комментариев: 0