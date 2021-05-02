Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В России за сутки выявили 8697 новых случаев коронавируса

От болезни вылечилось 7339 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 443 922.

2 мая 2021, 08:02
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В России за минувшие сутки выявлено 8697 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 14,7% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 7339 человек, скончалось — 342. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 823 255 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 443 922 человека. За весь период в России умерло 110 862 человека", — отмечается в сообщении штаба.

Врачи рассказали москвичам, как обезопасить себя от коронавируса в праздники

Врачи рассказали москвичам, как обезопасить себя от коронавируса в праздники

Ранее эпидемиолог назвала условие для окончания пандемии коронавируса в России. Эксперт призвала граждан пройти вакцинацию, так как это поможет быстрее справиться с болезнью.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1