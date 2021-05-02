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Эпидемиолог назвала условие для окончания пандемии коронавируса в России

Эксперт призвала граждан пройти вакцинацию, так как это поможет быстрее справиться с болезнью.

2 мая 2021, 05:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в России получится, когда сформируется иммунная прослойка. Таким мнением эксперт поделилась в беседе с РИА "Новости".

"Тем, кто ещё не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 6070 процентов", — сказала эпидемиолог.

Названы пять главных последствий коронавируса

Названы пять главных последствий коронавируса

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о новых волнах коронавируса. По его мнению, выжидательно пассивная тактика в вопросе вакцинации может "дорого обойтись".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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