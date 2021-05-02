Эпидемиолог назвала условие для окончания пандемии коронавируса в России
Эксперт призвала граждан пройти вакцинацию, так как это поможет быстрее справиться с болезнью.
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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в России получится, когда сформируется иммунная прослойка. Таким мнением эксперт поделилась в беседе с РИА "Новости".
"Тем, кто ещё не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60–70 процентов", — сказала эпидемиолог.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о новых волнах коронавируса. По его мнению, выжидательно пассивная тактика в вопросе вакцинации может "дорого обойтись".
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