"Безобразие": На доктора Мясникова собрались подать в суд за дар убеждения бабушек

Житель Обнинска готовит иск на врача и телеведущего Александра Мясникова о возмещении материального вреда из-за эфира о влиянии на здоровье микроволновок, электрических чайников и фенов.

"Бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку. Поначалу решил, что у неё что-то с головой случилось, но она объяснила, что посмотрела телепередачу, в которой её любимец доктор Мясников рассуждал о возможном вреде бытовых приборов", — рассказал возмущённый мужчина порталу Obninsk.name.

Будущий истец счёл это настоящим "безобразием" и "ударом под дых". По его мнению, подобные выходки идут на пользу только производителям электротехники. При этом адвокат заверил мужчину, что тот вполне может выиграть суд. Опирается он на юридические нюансы или исходит из желания получить гонорар, остаётся только гадать.

Ранее Лайф писал о том, что Мясников рассказал о "тихом убийце", который медленно разрушает кости.

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