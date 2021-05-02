Задушил цепью и утопил: россиянин признался в жестоком убийстве 15-летнего подростка

Житель города Большой Камень в Приморье признался в жестоком убийстве 15-летнего подростка, тело которого 1 мая нашли в бессточном водоёме. Мужчина рассказал, что связал парня, а затем задушил его цепью. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

"По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний местный житель. Он признался, что связал подростка, а затем задушил его цепью, после этого бросил его тело в водоём. Мотивом преступления стал давний конфликт", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В чём именно состоял конфликт 35-летнего мужчины с 15-летним подростом, насколько он был давним — следствие уточняет. В настоящее время назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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