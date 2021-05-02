Семь человек пострадали при стрельбе в казино в Висконсине

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Стрельба произошла в казино "Онейда" в пригороде Грин-Бея в американском штате Висконсин, пострадало семь человек. По данным CBS, на место происшествия прибыло около десяти нарядов полиции.

На кадрах с места событий видно, что люди в панике разбегаются под звуки выстрелов. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Причина произошедшего уточняется, стражи порядка проводят осмотр здания.

Ранее сообщалось, что пять человек были ранены при стрельбе в городе Шривпорт в американском штате Луизиана.

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