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Корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Ожидается, что он приводнится вблизи Флориды примерно в 9:57 мск.

2 мая 2021, 01:19

Американский корабль Crew Dragon, на борту которого находятся четыре астронавта, отделился от Международной космической станции и начал возвращение на Землю. НАСА ведёт прямую трансляцию.

Видео © Twitter / NASA

Отстыковка была произведена в автоматическом режиме в 20:35 по времени Восточного побережья США (03:35 мск 2 мая). На борту находятся американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японец Соити Ногути. Спускаемой капсуле корабля предстоит при помощи парашютной системы приводниться в Мексиканском заливе вблизи побережья штата Флорида примерно в 9:57 мск.

Названо имя космонавта, который может первым из россиян полететь на Crew Dragon

Названо имя космонавта, который может первым из россиян полететь на Crew Dragon

Ранее Лайф писал, что в конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon. На борт космической станции были доставлены двое американских, а также французский и японский астронавты. Отсек российского модуля "Звезда" на МКС на два месяца был изолирован из-за утечки воздуха. Промежуточная камера будет закрыта до прибытия на МКС очередного грузового корабля "Прогресс МС-17", запуск которого запланирован на 30 июня.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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