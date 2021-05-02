В Совфеде рассказали, кто из россиян может получать сразу две пенсии

Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова рассказала, какие категории граждан имеют право на получение двух пенсий одновременно. В первую очередь это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которым полагаются выплаты как по нетрудоспособности, так и по старости. Во-вторых, это силовики.

"Две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур. Речь идёт о тех из них, кто заработал пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успел выработать стаж, а в этом году это 12 лет, и нужное количество пенсионных баллов — сейчас это 21 балл — для назначения страховой по старости в системе обязательного пенсионного страхования", — объяснила сенатор в беседе с "Парламентской газетой".

То есть такие граждане будут получать две пенсии — и по линии своего ведомства, и страховую часть пенсии по старости, уточнила она. Здесь сенатор напомнила, что пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой. Так вот в данном случае назначается только страховая часть.

Ранее Лайф писал об изменениях для пенсионеров, которые вступили в силу с 1 мая. Речь идёт об увеличении выплат для отдельных категорий граждан, а также об окончании моратория на взыскание долгов для пожилых людей.

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