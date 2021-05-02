Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием и рассказал о трёх уроках пандемии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим перед пасхальной литургией в храме Христа Спасителя и отметил, что нынешняя Пасха — особенная, потому что даёт надежду на скорейшее избавление от пандемии.

"Во-первых, это напоминание о хрупкости бытия. Современному человеку дана возможность убедиться в уязвимости всего, что казалось надёжным и стабильным. И это учит нас по-настоящему ценить великий дар Божий — жизнь, которую так легко можно потерять", — сказал глава РПЦ.

Второй урок, по его словам, это урок ответственности. Пренебрежение даже такими мелочами, как соблюдение санитарных норм, может нанести урон, всё великое создаётся из ежедневных решений, отметил предстоятель Русской церкви. Ещё одним и, возможно, самым главным назиданием патриарх назвал ценность живого человеческого общения, значимость не виртуальных, а реальных отношений друг с другом.

"Мы оказались слишком самонадеянными, окружив себя гаджетами и мониторами, пребывали в уверенности, что они улучшили нашу жизнь так, что нам ничего, в общем-то, и не надо, в том числе и настоящего общения с другими. Но пандемия показала ущербность подобного бытия человека, помещённого в прокрустово ложе киберпространства", — говорит патриарх.

Вместе с тем, по замечанию патриарха Кирилла, эпидемиологические ограничения не лишили нас возможности служить ближним и дальним, поддерживать тех, кто слабее, и помогать тому, кто пострадал, сказал он, вспомнив о труде врачей и волонтёров. В заключение он пожелал всем, чтоб духовный свет Евангелия прикоснулся к каждому, укрепляя в вере, благочестии, мудрости и чистоте.

Прихожане Русской православной церкви в 2021 году отмечают Пасху 2 мая. Патриарх Кирилл проводит праздничные крестный ход и литургию, начинающиеся в московском храме Христа Спасителя накануне праздника. К Пасхе в храм была доставлена частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня.

Авторы