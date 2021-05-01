Россиянин Бивол победил Ричардса и в седьмой раз защитил титул чемпиона мира WBA

Российский боксёр Дмитрий Бивол единогласным решением судей победил британца Крейга Ричардса и успешно провёл седьмую защиту титула чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA. Поединок состоялся 1 мая в английском Манчестере.

Бой в полутяжёлой весовой категории растянулся на все 12 раундов. Победа российского спортсмена была зафиксирована единогласным решением судей. При этом в последний раз Бивол выходил на ринг в октябре 2019 года — в поединке с Ленином Кастильо из Доминиканской Республики. Тогда бой тоже закончился победой россиянина.