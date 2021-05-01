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Россиянин Бивол победил Ричардса и в седьмой раз защитил титул чемпиона мира WBA

Бой в полутяжёлой весовой категории растянулся на все 12 раундов.

1 мая 2021, 23:56
<p>Дмитрий Бивол и Крейг Ричардс (слева). Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1388568122471370752?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DAZN Boxing</a></p>

Дмитрий Бивол и Крейг Ричардс (слева). Фото © Twitter / DAZN Boxing

Российский боксёр Дмитрий Бивол единогласным решением судей победил британца Крейга Ричардса и успешно провёл седьмую защиту титула чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA. Поединок состоялся 1 мая в английском Манчестере.

Бой в полутяжёлой весовой категории растянулся на все 12 раундов. Победа российского спортсмена была зафиксирована единогласным решением судей. При этом в последний раз Бивол выходил на ринг в октябре 2019 года — в поединке с Ленином Кастильо из Доминиканской Республики. Тогда бой тоже закончился победой россиянина.

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Ранее россиянин Артур Бетербиев победил немца Адама Дайнеса и защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе. Он одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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