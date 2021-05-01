"Христос воскресе!" Медведев поздравил россиян с Пасхой
Он выложил в соцсетях несколько фото в честь христианского праздника.
Фото © Facebook / Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил православных соотечественников с Пасхой. Он разместил в своём инстаграм-аккаунте фотографию церкви на фоне сосен, а также фото куличей и пасхальных яиц.
"Христос воскресе!" — написал Медведев.
Ранее Лайф сообщал о том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве. Туда доставили Благодатный огонь. Символ нерукотворного света Воскресения Христова сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня около двух часов дня 1 мая. Частицу святыни доставили в Москву спецбортом.
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