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"Христос воскресе!" Медведев поздравил россиян с Пасхой

Он выложил в соцсетях несколько фото в честь христианского праздника.

1 мая 2021, 23:44
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Dmitry.Medvedev/photos/10157078336001851" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Медведев</a></p>

Фото © Facebook / Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил православных соотечественников с Пасхой. Он разместил в своём инстаграм-аккаунте фотографию церкви на фоне сосен, а также фото куличей и пасхальных яиц.

Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

"Христос воскресе!" — написал Медведев.

Ранее Лайф сообщал о том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве. Туда доставили Благодатный огонь. Символ нерукотворного света Воскресения Христова сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня около двух часов дня 1 мая. Частицу святыни доставили в Москву спецбортом.

Авторы
Юлия Коновалова

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