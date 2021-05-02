Появилось видео смертельного приёма, после которого сумоист так и не очнулся

Ставший смертельным для сумоиста приём сняли на видео. Видео © Facebook / thesumosoul

В Японии поединок двух борцов сумо стал последним для одного из них — 28-летнего Мицуки Амано (Хибикирю). А сам приём, повлёкший за собой непонятное шоковое состояние, а впоследствии и смерть, попал на видео. На кадрах видно, что после броска атлет лежит некоторое время на ринге и к нему никто не подходит.

Запись вызвала новую волну возмущения общественности по поводу правил сумо. У многих возник вопрос, почему около ринга нет врачей и почему, когда борец после удара головой лежит некоторое время лицом вниз, к нему никто не подходит.

"Я не мог поверить своим глазам, потому что рестлер, у которого, очевидно, был высокий шанс получить травму позвоночника... оставался без лечения в течение нескольких минут, пока они в первую очередь объявляли, кто победил", — присоединился к возмущению писатель Микито Чинен.

Ассоциация сумо заявила, что "причинная связь между смертью борца и его травмой на данный момент не установлена". Он умер от острой дыхательной недостаточности через месяц после того, как приземлился на голову во время схватки и пролежал без присмотра несколько минут. Как объясняют японцы, врачи на поединках сумо не сидят у ринга, принято ждать, пока борцы сами встанут после того, как их бросили или они упали.

"Что касается улучшения системы неотложной медицинской помощи, мы объявим, когда примем формальное решение", — объявил журналистам пресс-секретарь ассоциации.

Ранее Лайф писал о том, что трагедия произошла после матча молодёжных команд "Локо" — "Динамо" (Санкт-Петербург). 19-летний защитник "Динамо" Тимур Файзутдинов умер спустя несколько дней после того, как во время игры 12 марта ему в голову попала шайба. Тогда российский хоккеист Кирилл Сафронов заявил, что смерть молодого хоккеиста является результатом трагической случайности. Но она может послужить поводом привлечь особое внимание к экипировке спортсменов.

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