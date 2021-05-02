Сборная России разгромила Чехию на юниорском ЧМ по хоккею

Сборная России разгромила команду Чехии с рекордным счётом 11:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди юниоров (игроки не старше 18 лет) в США. Таким образом, команда гарантировала себе место в топ-2.

В составе россиян шайбы забросили Матвей Мичков (2-я, 46-я и 59-я минуты), Прохор Полтапов (14, 39), Иван Мирошниченко (18), Арсений Коромыслов (31), Дмитрий Кателевский (34), Федор Свечков (48, 52), Данила Юров (58). У чехов гол на счету Якуба Коса (33).

Эта победа стала самой крупной в истории противостояния юниорских сборных России на чемпионатах мира. Сборная прошла по матчу в режиме "три и более шайб за период". Более — потому что заключительные двадцать минут вместили целых пять шайб. Чехия показала себя на чемпионате, как самая недисциплинированная команда.

В четвертьфинал выходят по четыре команды каждой группы. Соперник россиян определится позже. Завершится турнир 6 мая.

Ранее Лайф писал о том, что стало известно, в какой форме выступит сборная России на ЧМ по хоккею.

Авторы