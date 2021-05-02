На смартфонах Android нашли секретную игру

На смартфонах Android нашли "пасхалку", заложенную создателями. Это секретная игра или картинка, которая обновляется с выходом каждой новой версии гаджета. О ней агентству "Прайм" рассказал PR-менеджер группы компаний "ХайТэк" Сергей Севрюков.

Чтобы найти ссылки на подборки "пасхалок" в Интернете, эксперт советует набрать в поисковике запрос "пасхальные яйца в программах".

"Даже если это и игра, то, естественно, в неё никто постоянно рубиться не будет, так как она, как правило, неудобна в управлении, да и смысл примитивен. Но вот кого-то удивить, запустив её таким простым способом, вполне можно", — сказал эксперт.

По словам Севрюкова, сейчас о "пасхалках" говорят и знают меньше, чем, например, 15 лет назад. Тогда такие сюрпризы пользовались популярностью. Для обнаружения "пасхального яйца", как правило, нужно произвести сложную или нестандартную совокупность действий, поэтому случайно найти "пасхалки" сложно. "Пасхальные яйца" — это своеобразные шутки для внимательных владельцев гаджетов.

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