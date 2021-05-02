Нутрициолог рассказала, кому нельзя пить кофе

Некоторым людям противопоказано пить кофе, а популярные виды напитка, такие как латте, макиато, капучино, и вовсе лучше никому не употреблять. Об этом рассказала нутрициолог Мария Розанова в беседе с телеканалом "Москва 24".

По словам специалиста, в лечебной диетологии не рекомендуется кофе при проблемах со здоровьем: диабете, заболеваниях ЖКТ, инсулинорезистентности, пониженном давлении. Помимо прочего популярный напиток портит состояние кожи и даже способствует набору лишнего веса.

"Сейчас модно предлагать кофе с сухим молоком, сливками, сахаром. Такой напиток вызывает процесс брожения и убивает полезную микрофлору кишечника. В итоге иммунитет ослабевает и становится не готовым к борьбе с чужеродными вирусами и бактериями. А при проблемах с выделительной системой страдает кожа", — объяснила Розанова.

Нутрициолог посоветовала отказаться от латте, макиато и капучино, сделав выбор в пользу более простого напитка, без лишних наполнителей и с низким содержанием кофеина, например американо без сахара.

Ранее Лайф писал о том, что диетолог назвала безопасную дневную норму кофе.

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