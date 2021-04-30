Директор IT-компании рассказал, как по одной чашке кофе он понимает, возьмёт ли кандидата на работу

Xero — новозеландская технологическая компания, создатель облачной бухгалтерии для малого и среднего бизнеса. Начинающие и опытные специалисты мечтают поработать в прогрессивном коллективе, но попадают в него далеко не все. Даже те счастливчики, которые попадают на собеседование к Тренту Иннесу, могут уйти домой ни с чем. Причём совсем необязательно они будут плохими программистами или менеджерами. Просто у директора весьма странный, но очень простой метод отсеивания кандидатов.

Фото © Twitter / trentinnes

Конечно, Трент оценивает профессиональные навыки кандидатов, но есть один пункт, несоответствие которому может закрыть путь в компанию даже самому умному и продуктивному специалисту, — его манеры. Собеседование начинается с того, что Иннес проводит экскурсию по офису, рассказывая о компании. Дальше важный момент — всех кандидатов ведут на кухню.

Обычно я отвожу потенциальных сотрудников на одну из наших кухонь. Ни разу не было такого, чтобы кто-то из них уходил оттуда, не захватив с собой чашку кофе Трент Иннес

После Трент ведёт кандидатов в переговорку, где проходит собеседование в классическом понимании этого слова. Кандидата расспрашивают о его опыте, образовании, обучении, а те и не подозревают, что их карьера сейчас зависит от той самой чашки, которая стоит на столе, пишет Lad Bible.

Фото © Twitter / trentinnes

Когда собеседование подходит к концу, Иннес внимательно смотрит за поведением кандидата. Его интересует одно — унесёт ли тот пустую кружку на кухню или нет. Те, кто решил оставить всё как есть, могут понадеяться разве что на отговорку вроде "мы вам перезвоним".

Вы можете развить в себе любые навыки, учиться, набираться опыта, но на деле всё сводится к тому отношению, о котором много говорят в нашей компании. В моём понимании это концепция "помой за собой чашку" Трент Иннес

Конечно, Тренту пришлось отказать многим крутым специалистам, но он не жалеет. Атмосфера в коллективе — выше всяких похвал, а на кухне всегда чисто.

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