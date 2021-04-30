Косплеерша зарабатывает 89 млн только за месяц, снимая откровенные ролики, и вот как это ей удалось

Популярная 21-летняя косплеерша Белль Дельфин из Лондона, Великобритания, всегда была известна своими откровенными и бесстыдными фото. На них девушка демонстрировала себя в неприличных позах и таких крошечных костюмах, что сложно было отнести их к полноценной одежде. Своим горячим контентом блогерша завоевала сердца больше 4,5 миллиона подписчиков, а затем решила поднять планку, зарегистрировавшись на Onlyfans.

Фото © Twitter / Belle Delphine

На этом сайте модели часто выкладывают развратный контент, становясь настоящими порноактрисами. Их примеру и последовала Белль Дельфин. Благодаря огромной поддержке поклонников она зарабатывает по 1,2 миллиона долларов (89 миллионов рублей) в месяц и на этом останавливаться не планирует. Если этот источник перестанет приносить деньги, девушка планирует перейти на стримы в Twitch.

Фото © Twitter / Belle Delphine

Несмотря на свой оглушительный успех, блогерша не советует своим фанаткам вдохновляться её образом. По мнению Белль, немалую роль в её заработке играют именно поклонники, но не всем так везёт, пишет The Insider.

Люди смотрят на мои доходы и думают: "О, у неё очень здорово получается, у меня, наверное, тоже выйдет!" Но на каждую такую популярную девушку приходятся тысячи других, которые очень сильно стараются, но не добиваются ничего Белль Дельфин

Фото © Twitter / Belle Delphine

Это не единственный способ, как косплеерша пытается разбогатеть за счёт поклонников. В 2019 году весь мир узнал о блогерше, когда она начала продавать воду из собственной ванны. Девушка плескалась в тёплой воде, а затем разливала её по банкам, требуя за одну 30 долларов. Стоит сказать, что весь товар косплеерша распродала за два дня. После такого поступка инстаграм блогерши на 4,5 миллиона подписчиков заблокировали, а потом и удалили.

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