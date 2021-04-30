Косплеерша зарабатывает 89 млн только за месяц, снимая откровенные ролики, и вот как это ей удалось
Белль Дельфин в прошлом году присоединилась к секс-индустрии, начав публиковать собственное порно на Onlyfans.
Популярная 21-летняя косплеерша Белль Дельфин из Лондона, Великобритания, всегда была известна своими откровенными и бесстыдными фото. На них девушка демонстрировала себя в неприличных позах и таких крошечных костюмах, что сложно было отнести их к полноценной одежде. Своим горячим контентом блогерша завоевала сердца больше 4,5 миллиона подписчиков, а затем решила поднять планку, зарегистрировавшись на Onlyfans.
На этом сайте модели часто выкладывают развратный контент, становясь настоящими порноактрисами. Их примеру и последовала Белль Дельфин. Благодаря огромной поддержке поклонников она зарабатывает по 1,2 миллиона долларов (89 миллионов рублей) в месяц и на этом останавливаться не планирует. Если этот источник перестанет приносить деньги, девушка планирует перейти на стримы в Twitch.
Несмотря на свой оглушительный успех, блогерша не советует своим фанаткам вдохновляться её образом. По мнению Белль, немалую роль в её заработке играют именно поклонники, но не всем так везёт, пишет The Insider.
Люди смотрят на мои доходы и думают: "О, у неё очень здорово получается, у меня, наверное, тоже выйдет!" Но на каждую такую популярную девушку приходятся тысячи других, которые очень сильно стараются, но не добиваются ничего
Это не единственный способ, как косплеерша пытается разбогатеть за счёт поклонников. В 2019 году весь мир узнал о блогерше, когда она начала продавать воду из собственной ванны. Девушка плескалась в тёплой воде, а затем разливала её по банкам, требуя за одну 30 долларов. Стоит сказать, что весь товар косплеерша распродала за два дня. После такого поступка инстаграм блогерши на 4,5 миллиона подписчиков заблокировали, а потом и удалили.
WOW-girls
Певица разделась в честь дня рождения, позвав подруг, которые с радостью составили ей голую компанию
вчера в 06:49
Кардашьян ещё не успела развестись, но о её романе с этим давним другом теперь говорят все
28 апреля, 14:44
Модель снялась с разницей в несколько секунд, показав, что таится за красивой картинкой в Instagram
28 апреля, 08:15
Выбор редакции
Косплеерша создаёт настолько горячие образы, что даже скромные гики решают ей написать: 10 фото
23-летняя официантка покончила с собой на курорте после того, как спланировала скорый день рождения
Директор IT-компании рассказал, как по одной чашке кофе он понимает, возьмёт ли кандидата на работу
Пламя выше деревьев: Мощный взрыв произошёл на газопроводе в Бакшкирии
Скандальные свидетели по делу Ефремова рассказали Лайфу, что видели на самом деле в тот роковой вечер
Комментариев: 0