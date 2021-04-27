"Ты меня уже видел": Чем так знаменита модель из России, которую из-за порно ищет вся полиция Бали

Неизвестную модель из России, скандальный ролик которой успели посмотреть более 1,2 млн раз, удалось найти по соцсетям. Оказалось, что это популярная в узких кругах 22-летняя порноактриса Вероника Трошина, которая больше известна в Сети со своим парнем Михаилом как MihaNika69. Парочка живёт в Москве и снимает любительские ролики, предпочитая не студию, а обычную квартиру или же выезды на природу, пишет LifeShot.

Фото © Instagram / mihanika69official_

Свои видео MihaNika69 после продают различным порносайтам, среди которых есть и PornHub. Девушка активно ведёт соцсети — в "Тиктоке" у неё 260 тыс. подписчиков, а в шапке профиля написано: "Скорее всего, ты где-то меня уже видел..." Но здесь девушка выкладывает видео с исключительно детским рейтингом и в полностью одетом виде, над чем в комментариях смеются её фанаты.

Фото © Instagram / mihanika69official_

Почему ты одетая, тут все свои... mr.rofluy

Спасибо за счастливое детство killmesaveme

По привычке хотел перемотать в середину sikekers_edits

Фото © Instagram / mihanika69official_

Более откровенный контент Вероника размещает в "Твиттере", выкладывая фото и видеоотрывки из собственных фильмов с рейтингом 18+. В своём био девушка признаётся, что любит сниматься и путешествовать, и именно из-за этих хобби на модель и направлено внимание полиции Бали. Актриса вместе со своим партнёром сняли откровенный ролик на вершине священного вулкана Гунунг-Батур, и этот поступок может закончиться сроком в два года и восемь месяцев в индонезийской тюрьме.

Авторы