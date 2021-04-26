Полиция Индонезии ищет модель из России, которая сняла порно на священном вулкане и выложила в Сеть

Полицейские острова Бали, Индонезия, усиленно ищут модель из России, имя которой не называется, и вовсе не для того, чтобы предложить ей интересную работу. Девушка стала звездой Pornhub, сайта фильмов 18+, где она опубликовала собственный ролик. Фрагмент его стал доступен в соцсетях, где разозлённые жители острова пытаются отыскать актрису любительского кино.

Видео © Instagram / jeg.bali

А дело всё в том, что модель из России сняла со своим партнёром откровенное видео на природе, пишет Daily Star. По незнанию или нелепой случайности пара выбрала живописное туристическое место, которое по совместительству является священным, — вершину вулкана Гунунг-Батур.

Фото © Instagram / jeg.bali

Опубликованное на Pornhub видео посмотрело больше 1,2 млн человек, а затем его удалили. Теперь полицейские разыскивают модель из России с татуировкой на руке через службу иммиграции, чтобы узнать, находится ли пара ещё на острове. Если ответ будет положительным, то влюблённым грозит срок до двух лет и восьми месяцев за непристойное поведение в публичном месте.

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