Полная блогерша высмеяла Ратаковски и её голый феминизм, и лучше этой честной пародии уже не будет
Эмили Ратаковски подогревает фантазии мужчин по всему миру, но недавно австралийская комедиантка Селеста Барбер так спародировала фото модели, что теперь над ним можно только смеяться.
На этот раз юмористка решила поиздеваться над одной из самых знаменитых фото американской модели. На снимке Эмили стоит абсолютно голая, лишь прикрывая руками грудь. За остальную "цензуру" отвечает розовый цветок антуриума. Идеальный снимок для того, чтобы его спародировать, — минимум реквизита, максимум актёрской игры.
*Тут должен быть вдохновенный текст о феминизме и расширении прав и возможностей женщин*
Фото Селесты "не отличить". Та же поза, те же самые распущенные волосы, то же выражение лица. Но вместо цветка — целый куст из листьев, засунутых в стринги, едва прикрывающие интимные зоны 37-летней комедиантки. Кстати, подпись под фото она тоже спародировала, намекнув на то, как часто Ратаковски поднимает тему феминизма в своих социальных сетях, пишет Daily Mail.
Хейли Бибер и Селеста Барбер. Фото © Instagram / celestebarber
Фотоколлаж Селесты тут же оценили фанаты — её и Ратаковски. За несколько часов пост лайкнуло больше полумиллиона человек. Девушки в восторге — не зря австралийка напомнила, как выглядят настоящие женщины и за чьи права борются активистки и звёзды.
Я прямо чувствую, как у меня становится больше прав и свобод! 😂
Спасибо, что напоминаете нам, как мы выглядим по-настоящему 😊
Селеста, ты, чёрт возьми, лучшая 😂😂😂😂😂😂
WOW-funny
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