Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Полная блогерша высмеяла Ратаковски и её голый феминизм, и лучше этой честной пародии уже не будет

Эмили Ратаковски подогревает фантазии мужчин по всему миру, но недавно австралийская комедиантка Селеста Барбер так спародировала фото модели, что теперь над ним можно только смеяться.

27 апреля 2021, 07:02

Фото © Instagram / celestebarber

На этот раз юмористка решила поиздеваться над одной из самых знаменитых фото американской модели. На снимке Эмили стоит абсолютно голая, лишь прикрывая руками грудь. За остальную "цензуру" отвечает розовый цветок антуриума. Идеальный снимок для того, чтобы его спародировать, — минимум реквизита, максимум актёрской игры.

*Тут должен быть вдохновенный текст о феминизме и расширении прав и возможностей женщин*

celestebarber

Фото © Instagram / celestebarber

Фото © Instagram / celestebarber

Фото Селесты "не отличить". Та же поза, те же самые распущенные волосы, то же выражение лица. Но вместо цветка — целый куст из листьев, засунутых в стринги, едва прикрывающие интимные зоны 37-летней комедиантки. Кстати, подпись под фото она тоже спародировала, намекнув на то, как часто Ратаковски поднимает тему феминизма в своих социальных сетях, пишет Daily Mail.

Хейли Бибер и Селеста Барбер. Фото © Instagram / celestebarber

Хейли Бибер и Селеста Барбер. Фото © Instagram / celestebarber

Фотоколлаж Селесты тут же оценили фанаты — её и Ратаковски. За несколько часов пост лайкнуло больше полумиллиона человек. Девушки в восторге — не зря австралийка напомнила, как выглядят настоящие женщины и за чьи права борются активистки и звёзды.

Я прямо чувствую, как у меня становится больше прав и свобод! 😂

sarafoster

Спасибо, что напоминаете нам, как мы выглядим по-настоящему 😊

hungry_snugglebug

Селеста, ты, чёрт возьми, лучшая 😂😂😂😂😂😂

dolly_pawton

Полная юмористка поглумилась над моделью с шикарной растяжкой, повторив её фото в белье из скотча

Полная юмористка поглумилась над моделью с шикарной растяжкой, повторив её фото в белье из скотча

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Каким вырос 16-летний сын Михаила Евдокимова от модели-мулатки, с которой артист изменял жене

23 апреля, 15:01

МВД возбудило административное дело после проверки интервью Дудя

вчера в 10:08

58-летняя Агузарова впервые за долгое время вышла в свет и шокировала тем, что стало с её лицом

вчера в 15:55

В России нашли упомянутый Путиным учебник, в котором крайне слабо отражены события Сталинградской битвы

сегодня в 07:45

Плачущий сын не хотел отпускать на службу отца, который вскоре погиб на подлодке в Индонезии — видео

сегодня в 07:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1