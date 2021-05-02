Россиянам рассказали о положенных после смерти родственника выплатах помимо наследства

В случае смерти близкого человека помимо наследства можно получить дополнительные выплаты от государства. Во-первых, на пенсию по случаю потери кормильца претендуют нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего, рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова.

"По общему правилу право на пенсию имеют дети, родители, супруга умершего, а также его дед и бабушка, братья, сёстры, внуки, если нет лиц, на которых законом возложена обязанность по их содержанию", — объяснила эксперт в беседе с "Прайм".

Во-вторых, переходу правопреемникам подлежит накопительная пенсия гражданина. Эта сумма может определяться стандартным порядком или указываться самим покойным. В-третьих, если причиной смерти явился несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание, нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего, получают право на единовременную и ежемесячные страховые выплаты.

"Единовременная выплата назначается в размере одного миллиона рублей и делится между получателями, в число которых входят также родители и супруг умершего (независимо от иждивения и нетрудоспособности) и его несовершеннолетние дети (а учащиеся — до 23 лет). Ежемесячные выплаты назначаются в размере, определяемом заработком умершего", — говорит Филиппова.

И, наконец, четвёртый вид помощи от государства адресован тому, кто взял на себя хлопоты по погребению, ему тоже положена социальная выплата.

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