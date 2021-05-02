Названы пять главных последствий коронавируса
Нарушения могут проявляться как в период активной стадии болезни, так и через несколько месяцев после выздоровления.
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Последствия CoViD-19 у перенёсших коронавирусную инфекцию индивидуальны. Однако есть такие, которые выявляются у каждого десятого пациента. Медики в беседе с газетой "Известия" выделили пять наиболее часто встречающихся последствий ковида.
На первом месте стоит кардиомиопатия. Пациенты сталкиваются с нарушениями сердечного ритма и миокардитами на фоне влияния инфекции на сердечно-сосудистую систему. Второе место отведено нарушениям работы почек. "Посткоронавирусный синдром" у этого органа может протекать на безвозвратной основе, то есть нарушения в работе почек не будут поддаваться лечению.
Ко всему прочему коронавирусная инфекция даёт осложнения на органы зрения. Самыми частыми офтальмологическими проблемами являются развитие конъюнктивита, воспаления, тромбоз сосудов глаз и изменения на сетчатке. Нарушения могут проявиться как в период активной стадии болезни, так и через месяц-полтора после выздоровления.
Одним из самых распространённых осложнений после ковида является потеря обоняния. На полное восстановление способности определять запахи уходит от одной недели до нескольких месяцев. Также у некоторых переболевших вирусом выявляются желудочно-кишечные расстройства: дисбактериоз, диарея, колиты. Медики связывают это не только с инфекцией, но и с употреблением противовирусных препаратов.
Ранее Лайф писал о том, что в России начался выпуск вакцины от коронавируса для животных.
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