У МВД появится мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками
Он будет создан до конца года. На разработку направят 44,9 млн рублей.
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Для мобильного приложения МВД России разрабатывается сервис "Антимошенник". Он призван предупреждать граждан о звонках и СМС, исходящих от аферистов, сообщили ТАСС в пресс-центре министерства.
Контракт с разработчиком "Антимошенника" был заключён в конце марта этого года. Новый сервис будет оповещать абонента о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Также пользователь сможет самостоятельно создать "белый список", добавив туда безопасные номера.
"Стоимость работ [по созданию сервиса] составляет 44,9 млн рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года", — говорится в сообщении МВД.
Ранее Лайф писал о том, как избежать хищения денег с банковской карты. Можно настроить рush-уведомления вместо СМС. Немаловажную роль, как оказалось, играет и логин, используемый при входе в мобильное приложение банка.
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