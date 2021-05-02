В Гидрометцентре пообещали москвичам "эксклюзивную" погоду

В начале следующей недели Московский регион ждёт "эксклюзивная" погода — прогремят первые майские грозы. Вместе с ними начнутся продолжительные и сильные дожди. Об этом в разговоре с "Вечерней Москвой" рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"3 числа — эксклюзивный день для тех, кто любит грозу в начале мая. Ночью будет облачно, к полуночи начнутся дожди, местами сильные. Осадки будут продолжительные, и их будет много. Это именно та гроза в начале мая, которую мы представляем. День на любителя", — заявил Вильфанд.

Специалист рассказывает, что днём 3 мая будет облачно, иногда будет показываться солнце, воздух прогреется до 16–18 градусов. Но и пойдёт дождь. Он будет гораздо интенсивнее, чем 30 апреля. Вильфанд также предупредил о сильных порывах ветра — до 17 м/c.

Ранее Лайф писал о прогнозе "раннего лета" в России. Вот только до потепления погода в отдельных регионах будет оставлять желать лучшего.

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