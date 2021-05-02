Учёные выяснили, обладатели какой группы крови склонны к алкоголизму
При этом употребление красного вина в умеренном количестве будет положительно влиять на организм. Речь в том числе идёт о людях, которые могут иметь проблемы со спиртным.
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Американские учёные выяснили, что большинство людей, которые страдают алкоголизмом, имеют II группу крови. К такому выводу эксперты пришли, проведя исследование среди жителей США и Японии с этим недугом, сообщают "Известия".
Учёные допускают, что влиять на взаимосвязь группы крови и склонности к алкоголизму может работа надпочечников. Так, эти органы могут провоцировать недостаток глюкозы в крови, а организм, ощущая этот дефицит, пытается его компенсировать и на подсознательном уровне заставляет человека употреблять алкоголь. В то же время причиной больного пристрастия к спиртному может стать и стресс, допустили исследователи.
При этом учёные добавляют, что красное вино в умеренном количестве будет положительно влиять на организм даже людей, которые могут быть подвержены алкоголизму, так как напиток поможет растворить холестериновые бляшки и улучшить работу ЖКТ. Отмечается, что самыми устойчивыми к проблемам со спиртным оказались обладатели I группы крови.
Ранее врачи объяснили, как распознать начинающего алкоголика. Из-за избытка спиртного, по словам медиков, в организме повреждаются определённые типы нервов.
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