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"Ложь и произвол": Пушкова возмутил "мировой порядок" США

Сенатор резко отреагировал на обвинения Вашингтона в том, что Москва противостоит "международному порядку".

2 мая 2021, 05:12
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1386995961319366657/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Пушков</a></p>

Фото © Twitter / Алексей Пушков

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что США используют Устав ООН как прикрытие, чтобы добиться мировой гегемонии. Таким образом парламентарий отреагировал на заявления Госдепа о том, что "международный порядок, основанный на правилах, помогает сохранять мир последние 70 лет", но ему противостоят Россия и Китай.

"На деле "мировой порядок, основанный на правилах" — это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне. И он не обеспечивает "международного мира" это ложь", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Произвол США и союзников, по мнению Пушкова, породил войны во Вьетнаме, Афганистане и Сирии, агрессию против Югославии, Ирака и Ливии, а также переворот на Украине и попытку путча в Венесуэле.

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Авторы
Юлия Коновалова

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