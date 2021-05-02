"Ложь и произвол": Пушкова возмутил "мировой порядок" США

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что США используют Устав ООН как прикрытие, чтобы добиться мировой гегемонии. Таким образом парламентарий отреагировал на заявления Госдепа о том, что "международный порядок, основанный на правилах, помогает сохранять мир последние 70 лет", но ему противостоят Россия и Китай.

"На деле "мировой порядок, основанный на правилах" — это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне. И он не обеспечивает "международного мира" — это ложь", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Произвол США и союзников, по мнению Пушкова, породил войны во Вьетнаме, Афганистане и Сирии, агрессию против Югославии, Ирака и Ливии, а также переворот на Украине и попытку путча в Венесуэле.

Ранее Лайф писал о том, что Пушков назвал бурей в стакане для Турции признание Байденом геноцида армян.

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