"Ложь и произвол": Пушкова возмутил "мировой порядок" США
Сенатор резко отреагировал на обвинения Вашингтона в том, что Москва противостоит "международному порядку".
Фото © Twitter / Алексей Пушков
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что США используют Устав ООН как прикрытие, чтобы добиться мировой гегемонии. Таким образом парламентарий отреагировал на заявления Госдепа о том, что "международный порядок, основанный на правилах, помогает сохранять мир последние 70 лет", но ему противостоят Россия и Китай.
"На деле "мировой порядок, основанный на правилах" — это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне. И он не обеспечивает "международного мира" — это ложь", — написал сенатор в своём телеграм-канале.
Произвол США и союзников, по мнению Пушкова, породил войны во Вьетнаме, Афганистане и Сирии, агрессию против Югославии, Ирака и Ливии, а также переворот на Украине и попытку путча в Венесуэле.
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