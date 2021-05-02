Камала Харрис получила новую должность

"Вице-президент является идеальным кандидатом для руководства федеральной космической политикой, учитывая, что она становится всё более сложной и в космосе присутствуют многие страны", — отметил Нельсон.

По словам главы NASA, Харрис будет координировать усилия для обеспечения "продолжения лидерства страны в космосе". Он отметил наступление захватывающего для американской космической программы времени. Сама Харрис призналась, что назначение на пост председателя Национального космического совета США для неё большая честь.