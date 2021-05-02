Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Камала Харрис получила новую должность

Политик призналась, что назначение на этот пост для неё большая честь.

2 мая 2021, 04:43
<p>Вице-президент США Камала Харрис. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/VP/status/1386389260014690311/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vice President Kamala Harris</a></p>

Вице-президент США Камала Харрис. Фото © Twitter / Vice President Kamala Harris

Вице-президент США Камала Харрис получила новую должность — председателя Национального космического совета страны. Её назначение поддержал новый глава NASA Билл Нельсон.

"Вице-президент является идеальным кандидатом для руководства федеральной космической политикой, учитывая, что она становится всё более сложной и в космосе присутствуют многие страны", — отметил Нельсон.

По словам главы NASA, Харрис будет координировать усилия для обеспечения "продолжения лидерства страны в космосе". Он отметил наступление захватывающего для американской космической программы времени. Сама Харрис призналась, что назначение на пост председателя Национального космического совета США для неё большая честь.

Медсестру из Флориды задержали за угрозу убить Камалу Харрис

Медсестру из Флориды задержали за угрозу убить Камалу Харрис

Ранее Лайф писал о том, что вице-президенту США Камале Харрис вкололи вторую дозу вакцины от коронавируса.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1