Камала Харрис получила новую должность
Политик призналась, что назначение на этот пост для неё большая честь.
Вице-президент США Камала Харрис. Фото © Twitter / Vice President Kamala Harris
Вице-президент США Камала Харрис получила новую должность — председателя Национального космического совета страны. Её назначение поддержал новый глава NASA Билл Нельсон.
"Вице-президент является идеальным кандидатом для руководства федеральной космической политикой, учитывая, что она становится всё более сложной и в космосе присутствуют многие страны", — отметил Нельсон.
По словам главы NASA, Харрис будет координировать усилия для обеспечения "продолжения лидерства страны в космосе". Он отметил наступление захватывающего для американской космической программы времени. Сама Харрис призналась, что назначение на пост председателя Национального космического совета США для неё большая честь.
Ранее Лайф писал о том, что вице-президенту США Камале Харрис вкололи вторую дозу вакцины от коронавируса.
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