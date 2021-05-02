"Ушла из жизни без боли": Мать Сергея Доренко умерла за неделю до годовщины гибели сына

В Москве в возрасте 84 лет умерла мать журналиста Сергея Доренко. Татьяна Ивановна не дожила до второй годовщины гибели сына всего неделю. Вдова телеведущего рассказала в "Инстаграме", что у женщины были проблемы с сердцем.

"1 мая в реанимации умерла мама Сергея. 23 апреля ей исполнилось 84 года. Всё произошло как-то быстро — от первых диагнозов, поставленных врачами скорой, до страшного заключения врачей в больнице о тяжёлых последствиях проблем с сердцем", — пишет Юлия.

По её словам, Татьяну Ивановну положили в реанимацию. Когда состояние пациентки ухудшилось, её подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Больше она не проснулась. Юлия говорит, что Татьяна Ивановна ушла из жизни без боли, во сне. Её похоронят рядом с мужем на Троице-Лыковском кладбище.

Напомним, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался вечером 9 мая 2019 года за рулём своего мотоцикла. У журналиста произошёл разрыв аорты. Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище.

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