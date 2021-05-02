Президент Колумбии объявил о введении войск в города, где продолжаются протесты
Манифестации против налоговой реформы сопровождаются погромами и мародёрством.
Фото © Twitter / Presidencia Colombia
Президент Колумбии Иван Дуке объявил о введении войск в города, в которых продолжаются акции протеста против налоговой реформы. Видео с выступлением колумбийского лидера опубликовано на странице его администрации в "Твиттере".
"Фактор военного присутствия будет действовать в городах, где есть большой риск для жизни граждан", — заявил Дуке.
Президент отметил, что военные "обучены работать в городских условиях" и помогут полиции обеспечить охрану общественного порядка.
Напомним, что 28 апреля в Колумбии начались массовые забастовки против налоговой реформы. Несмотря на то что правительство согласилось изменить текст документа, протесты продолжились и переросли в неповиновение властям, погромы и мародёрство.
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