Национальная забастовка в Колумбии обернулась массовыми беспорядками и погромами. Видео © Соцсети

Масштабные манифестации против налоговой реформы в Колумбии переросли в неповиновение властям, погромы и мародёрство.

В столице участники акций заблокировали ряд дорог и магистралей, строят и жгут баррикады, забрасывают полицию камнями. Участники протестных акций снесли памятник экс-главе государства Мисаэлю Пастране Борреро. Группа протестующих сбила статую с пьедестала в городе Нейва. Как отмечают местные СМИ, манифестанты также разрушили памятник основателю города.

Десятки протестующих также напали на офис банка AV Villas в Кали. Они палками разбили окна и ворвались туда, чтобы грабить. Власти используют ответные меры — применяют силу для разгона митингов. Сообщается о большом количестве арестованных и пострадавших.

В прошлом году протесты прошли в ряде тюрем Колумбии в связи с мерами, которые принимаются властями в рамках борьбы с коронавирусом. Тогда в тюрьме Ла Модело в Боготе 23 заключённых погибли и 83 получили ранения.

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