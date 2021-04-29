Борщевик Сосновского, который произрастает во многих российских регионах, представляет угрозу для человека из-за своего сока. Попадание этой жидкости на кожу может привести к серьёзным ожогам. Бороться с сорняком сложно, единственный способ добиться успеха — делать это в апреле-мае, пока борщевик ещё не успел набрать силу. Как рассказала старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР), кандидат биологических наук Лилия Шипилина, заниматься истреблением данного растения следует коллективно.

"Если я у себя буду удалять это растение, а сосед оставит его, то результаты борьбы будут ничтожные. Только совместная борьба может помочь, причём именно сейчас. Борщевик надо удалять, пока он маленький, пока он только появился из-под снега и размер его не превышает 10-15 сантиметров. Самое главное — не дать ему зацвести, не дать сбросить семена в землю", — отметила биолог в интервь радио Sputnik.

По словам Шипилиной, крайне важно предотвратить распространение семян борщевика на новые территории, поэтому ответственным службам стоит заняться зарослями этого сорняка вдоль автомобильных дорог.

"Когда борщевик растёт вдоль дорог, вдоль крупных трасс, то можно обочины обрабатывать реагентами и активными химическими веществами, которые будут препятствовать росту растений. Это поможет предотвратить разнос семенного материала борщевика машинами", — jnvtnbkf специалист.

При этом на личных участках, как уточнила Шипилина, бороться с борщевиком лучше всего с помощью лопаты. Она напомнила, что выжигание этого растения может привести к пожару.

Ранее Лайф писал о том, что должников по алиментам из Ленобласти заставят косить борщевик в качестве наказания.

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