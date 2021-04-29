Врачи дали совет, как скоро делать повторную прививку от коронавируса

Уровень антител привитым или переболевшим коронавирусом людям следует проверять примерно через полгода. Таким мнением поделился инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

"Нужно помнить, что антитела не вечны. Уже давно говорят о том, что через пять-шесть месяцев иммунитет падает. Действительно, через полгода после болезни можно проверить уровень антител и раз в несколько месяцев повторять анализ", — заявил Малышев в беседе с РБК.

В то же время доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что сейчас при вакцинации людей стоит отдавать предпочтение тем, кто ещё не встречался с вирусом.

"А когда мы уже вакцинируем широкие слои населения, задаться вопросом о вакцинации переболевших или ревакцинации", — сказал он, добавив, что если коронавирусная инфекция будет меняться так же быстро, как вирус гриппа, то в этом случае необходимо будет ревакцинироваться раз в год или два.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России соответствуют востребованности у населения. Он уверен, что со временем спрос может расти.

Авторы