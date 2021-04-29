Врачи дали совет, как скоро делать повторную прививку от коронавируса
Инфекционисты подчёркивают, что антитела не вечны и следует учитывать, что иммунитет от CoViD-19 со временем падает.
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Уровень антител привитым или переболевшим коронавирусом людям следует проверять примерно через полгода. Таким мнением поделился инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.
"Нужно помнить, что антитела не вечны. Уже давно говорят о том, что через пять-шесть месяцев иммунитет падает. Действительно, через полгода после болезни можно проверить уровень антител и раз в несколько месяцев повторять анализ", — заявил Малышев в беседе с РБК.
В то же время доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что сейчас при вакцинации людей стоит отдавать предпочтение тем, кто ещё не встречался с вирусом.
"А когда мы уже вакцинируем широкие слои населения, задаться вопросом о вакцинации переболевших или ревакцинации", — сказал он, добавив, что если коронавирусная инфекция будет меняться так же быстро, как вирус гриппа, то в этом случае необходимо будет ревакцинироваться раз в год или два.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России соответствуют востребованности у населения. Он уверен, что со временем спрос может расти.
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