Чем опасно погашение кредитов через банкомат: финансист дал пояснения

Любой платёж по кредиту должен подтверждаться большим количеством документов, это позволит человеку доказать свою правоту, если денежные средства поступили на счёт банка с задержкой либо потерялись из-за технической ошибки. Погашение же кредита через банкомат несёт в себе ряд опасностей, которые могут привести к потере времени и денег гражданина. Об этом предупредил старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

"В случае оплаты через банкомат стоит обратить внимание на наличие мошеннических устройств. Это могут быть накладки на клавиатуру, установленные преступниками камеры, считыватели для карт. Процедура зачисления средств через банкомат обычно занимает несколько минут, но ошибки в технике могут возникать, ведь нет на 100% надёжных систем и устройств", — приводит слова Ферапонтова агентство "Прайм".

Финансист напомнил, что срок зачисления денег на счёт занимает до трёх дней, причём не календарных, а рабочих. Об этом важно помнить при оплате кредита, чтобы не допустить просрочки. Если банкомат вдруг допустил техническую ошибку, то клиент может столкнуться с трудностями при возврате своих средств. К примеру, устройство "зажевало" купюры, а офис кредитной организации уже закрыт. Деньги вернут, но не сразу, а потеря времени может оказаться для плательщика критичной.

Ферапонтов призвал обязательно брать чек для подтверждения операции и помнить о комиссии, если платёж проходит через сторонний банк. В этом случае сумму нужно вносить с её учётом. Эксперт также добавил, что при внесении большого количества денег, например при досрочном погашении, следует запросить в банке полный комплект документов, подтверждающих это. Он также посоветовал россиянам проводить платежи заранее, чтобы избежать технических просрочек.

Ранее жителей РФ предупредили о повышении ставок по кредитам. Это связано с тем, что Центробанк повысил ключевую ставку.

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