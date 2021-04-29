Учёные выяснили, кому не стоит принимать рыбий жир

Употребление пищевой добавки омега-3, более известной как рыбий жир, может привести к повышению риска развития инсульта в пять раз. К такому выводу пришли американские учёные.

Результаты их исследования опубликованы в журнале Европейского кардиологического общества European Heart Journal — Cardiovascular Pharmacotherapy. Согласно полученным данным, омега-3 ненасыщенные жирные кислоты у людей с высоким уровнем липидов в крови могут повысить риск развития наиболее распространённого нарушения сердечного ритма — мерцательной аритмии, или фибрилляции предсердий. Люди именно с такой проблемой страдают инсультом в пять раз чаще.

Учёные давали плацебо или рыбий жир 50 277 пациентам. Доза варьировалась от 0,84 до 4 граммов в сутки. Все испытуемые находились под наблюдением от 2 до 7,4 года. У них изначально был повышенный уровень триглицеридов и диагностированные сердечно-сосудистые заболевания либо высокий риск их развития. В итоге учёные пришли к выводу, что приём омега-3 ненасыщенных жирных кислот повышает риск возникновения фибрилляции предсердий в 1,37 раза по сравнению с плацебо.

"Наше исследование показывает, что добавки с рыбьим жиром связаны со значительно более частым развитием фибрилляции предсердий у пациентов с повышенным сердечно-сосудистым риском", — отметил один из авторов исследования.

Ранее учёные выявили связь между эмоциональным выгоранием и развитием аритмии. Согласно их выводам, потеря интереса к жизни, возможно, провоцирует такую проблему с сердцем, как фибрилляция предсердия.

Авторы