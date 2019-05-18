На Троекуровском кладбище захоронили часть праха Сергея Доренко

Сообщается, что на похоронах присутствовали только родственники и близкие Доренко.

Часть праха Сергея Доренко в соответствии с его желанием захоронили на Аллее журналистов на Троекуровском кладбище в столице, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Как уточняется, вторая часть праха будет развеяна над горой Митридат в Керчи — городе, где Доренко родился и часто проводил каникулы с родными.

Как писал Лайф, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" скончался вечером 9 мая, когда ехал по Москве на своём мотоцикле. У журналиста случился разрыв аорты. 17 мая прошла гражданская панихида, пришедшие люди простились с журналистом аплодисментами.