Названа официальная причина смерти Доренко

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Названа официальная причина смерти Доренко

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Сергей Доренко. Фото: © instagram / rasstriga.pastushok

Ранее же сообщалось, что журналист умер от гемотампонады — нарушения функций сердца.

Журналист Сергей Доренко умер от разрыва аорты. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на официальное заключение судмедэкспертизы.

Аневризма грудной части аорты разорванная, — говорится в сообщении.

Вскрытие проводилось ночью в морге при Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Доренко якобы стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца. Известный журналист скончался накануне за рулём своего мотоцикла. Момент падения Доренко попал на камеру наблюдения.

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