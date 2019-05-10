Названа официальная причина смерти Доренко

Журналист Сергей Доренко умер от разрыва аорты. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на официальное заключение судмедэкспертизы.
— Аневризма грудной части аорты разорванная, — говорится в сообщении.
Вскрытие проводилось ночью в морге при Троекуровском кладбище.
Ранее сообщалось, что причиной смерти Доренко якобы стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца. Известный журналист скончался накануне за рулём своего мотоцикла. Момент падения Доренко попал на камеру наблюдения.
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