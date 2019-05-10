Вскрытие показало точную причину смерти Доренко

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты вскрытия, предоставленные изданию двумя источниками в бюро судмедэкспертизы.
Вскрытие произошло в морге при Троекуровском кладбище, на котором его и похоронят.
Напомним, известный журналист скончался накануне за рулём своего мотоцикла от остановки сердца. Момент падения Доренко с мотоцикла сняла камера наблюдения. Также были опубликованы фото с места происшествия.
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