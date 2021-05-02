Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Приангарье
В результате столкновения с большегрузом легковушка вспыхнула и выгорела дотла.
В Иркутской области на 15-м километре автодороги "Подход к Иркутску" в результате ДТП с большегрузом и Nissan Qashqai один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
"Погиб 37-летний водитель Nissan, медицинская помощь потребовалась 54-летнему водителю грузовика и двум его пассажирам возрастом 36 и 20 лет", — рассказали в пресс-службе.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф писал о том, что после смертельного ДТП в Хабаровском крае задержан водитель автобуса.
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