Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Приангарье

В результате столкновения с большегрузом легковушка вспыхнула и выгорела дотла.

2 мая 2021, 04:04
<p>Фото © <a href="https://38.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области</a></p>

Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутской области на 15-м километре автодороги "Подход к Иркутску" в результате ДТП с большегрузом и Nissan Qashqai один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

"Погиб 37-летний водитель Nissan, медицинская помощь потребовалась 54-летнему водителю грузовика и двум его пассажирам возрастом 36 и 20 лет", — рассказали в пресс-службе.

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с фургоном в Ленобласти

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с фургоном в Ленобласти

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф писал о том, что после смертельного ДТП в Хабаровском крае задержан водитель автобуса.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Горите в аду, дети": Полиция ищет человека, который поглумился в Сети над погибшими в ДТП баскетболистками

вчера в 23:01

В Иркутске задержанный аферист устроил "мастер-класс" по разводу на деньги за две минуты

28 апреля, 09:49

Задушил цепью и утопил: россиянин признался в жестоком убийстве 15-летнего подростка

сегодня в 02:14

Киргизия и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта

сегодня в 04:51

Камала Харрис получила новую должность

сегодня в 04:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1