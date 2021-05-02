В КНДР пригрозили наказать США за враждебную политику

США уже более полувека проводят враждебную политику в отношении КНДР, недавнее заявление американского президента Джо Байдена говорит о продолжении этой стратегии. В связи с этим Пхеньян будет вынужден принять ответные меры, заявил директор департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гын.

"Его заявление чётко отражает намерение продолжать проводить враждебную политику в отношении КНДР, как это делали США более полувека. Теперь, когда стала ясна основная идея новой политики США в отношении КНДР, мы будем вынуждены добиваться принятия соответствующих мер, и со временем США окажутся в очень тяжёлой ситуации", — говорится в опубликованном ЦТАК заявлении ведомства.

Квон Чжон Гын подчеркнул, что дипломатия США — это фальшивая вывеска для сокрытия их враждебных действий. По его мнению, "болтая языком", Байден сделал "весьма большую ошибку". Глава МИД КНДР отметил, что США нарушают суверенитет страны, осуждая её оборонительные силы сдерживания, в то время как сами непрестанно угрожают Северной Корее ядерным оружием.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что подход главы США к отношениям с Пхеньяном "будет иным" и что Байден не намерен встречаться с Ким Чен Ыном. Сам американский лидер во время выступления перед конгрессом сообщил о намерении взаимодействовать с союзниками по вопросу противодействия угрозам по ядерным программам КНДР и Ирана. Он сказал, что Вашингтон будет использовать методы "дипломатии и твёрдого сдерживания".

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