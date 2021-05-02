Украинцев предупредили о риске остаться без горячей воды и отопления

С 20 мая на Украине могут отключить горячую воду, а будущий отопительный сезон оказался и вовсе под угрозой срыва. Причины назревающего коммунального коллапса объяснил "Обозревателю" глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

После 20 мая 2021 года истекает срок действия Положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на "Нафтогаз Украины". С этого времени начинают действовать рыночные условия покупки газа.

"После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление? А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами, ещё и купить газ? Отопительного сезона может и не быть", — предупредил Блащук.

Как рассказал один из крупных участников рынка, на платформе оператора ГТС поставщики тепла и горячей воды уже значатся как потребители без поставщика газа. Значит, голубое топливо им должны отключить. Сейчас вопрос отключения горячей воды и тепла в стране зависит от позиции правительства, Верховной рады и местных властей. Минэнерго должно до 20 мая разработать свои предложения.

Ранее Лайф писал, что за прошедший год на Украине рекордно подорожал газ. Также с 1 января нового года поднялись цены на воду и электричество. В Раде назвали ситуацию тарифным геноцидом против собственного народа. Недовольные граждане страны стали выходить на акции протеста в разных городах, а в Житомире несколько сотен человек взяли штурмом здание местного облсовета.

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