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Киргизия и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта

За минувшую ночь нарушений перемирия зафиксировано не было. Ситуация на границе остаётся стабильной.

2 мая 2021, 04:51
<p>Фото © Минобороны Таджикистана</p>

Фото © Минобороны Таджикистана

Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооружённого конфликта в рамках соглашения о полном прекращении огня в приграничной зоне.

"Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации", — сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ).

В ведомстве констатировали отсутствие "инцидентов и перестрелок" за минувшую ночь. По данным ГКНБ, ситуация в приграничной зоне характеризуется как стабильная. Вместе с тем пограничные подразделения продолжают нести службу в усиленном режиме.

Киргизия и Таджикистан договорились о полном перемирии на границе

Киргизия и Таджикистан договорились о полном перемирии на границе

Напомним, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. На следующий день главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. Сегодня в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Ещё 120 человек пострадали. Сообщалось о жертвах и с противоположной стороны конфликта.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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