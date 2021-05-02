Киргизия и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта

Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооружённого конфликта в рамках соглашения о полном прекращении огня в приграничной зоне.

"Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации", — сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ).

В ведомстве констатировали отсутствие "инцидентов и перестрелок" за минувшую ночь. По данным ГКНБ, ситуация в приграничной зоне характеризуется как стабильная. Вместе с тем пограничные подразделения продолжают нести службу в усиленном режиме.

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