Киргизия и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта
За минувшую ночь нарушений перемирия зафиксировано не было. Ситуация на границе остаётся стабильной.
Фото © Минобороны Таджикистана
Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооружённого конфликта в рамках соглашения о полном прекращении огня в приграничной зоне.
"Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации", — сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ).
В ведомстве констатировали отсутствие "инцидентов и перестрелок" за минувшую ночь. По данным ГКНБ, ситуация в приграничной зоне характеризуется как стабильная. Вместе с тем пограничные подразделения продолжают нести службу в усиленном режиме.
Напомним, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. На следующий день главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. Сегодня в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Ещё 120 человек пострадали. Сообщалось о жертвах и с противоположной стороны конфликта.
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