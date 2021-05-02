Врачи рассказали москвичам, как обезопасить себя от коронавируса в праздники

На майские праздники москвичам рекомендуют не ездить в другие регионы страны. А если путешествия не удаётся избежать, то стоит перемещаться на личном автомобиле и небольшой компанией, однако лучше всего провести выходные в кругу семьи и на природе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врачей.

Медики подчёркивают, что в столице всё ещё сохраняется риск инфицирования CoViD-19, а в группе особого риска находятся пожилые люди, а также те, кто имеет хронические заболевания, такие как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и болезни дыхательной системы.

"Поэтому в майские праздники москвичам рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок в другой регион страны и посещений мест массового скопления людей", — отметила врач-эпидемиолог, главный врач Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина.

Ранее эпидемиолог назвала условие для окончания пандемии коронавируса в России. Эксперт призвала граждан пройти вакцинацию, так как это поможет быстрее справиться с болезнью.

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