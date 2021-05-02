Голикова объяснила, зачем привитым от коронавируса сдавать ПЦР-тесты
Пока нет необходимого объёма информации, чтобы можно было чётко сказать, что человек, получивший вакцину, абсолютно безопасен.
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, почему россияне, привитые от коронавируса, всё равно должны сдавать ПЦР-тесты по возвращении из-за границы.
"Пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объёма информации для того, чтобы мы могли чётко сказать, что, если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен", — отметила Голикова в эфире телеканала "Россия-1".
По её словам, сейчас все данные о вакцинах, ПЦР-тестировании, наличии антител у переболевших рассматриваются и перерабатываются, чтобы упростить подход к предоставлению гражданами документов.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России. Майские праздники в стране продлили для того, чтобы разорвать цепь передачи инфекции, уточнил министр.
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