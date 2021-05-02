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Голикова объяснила, зачем привитым от коронавируса сдавать ПЦР-тесты

Пока нет необходимого объёма информации, чтобы можно было чётко сказать, что человек, получивший вакцину, абсолютно безопасен.

2 мая 2021, 09:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, почему россияне, привитые от коронавируса, всё равно должны сдавать ПЦР-тесты по возвращении из-за границы.

"Пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объёма информации для того, чтобы мы могли чётко сказать, что, если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен", — отметила Голикова в эфире телеканала "Россия-1".

Названо число полностью привитых от коронавируса россиян

Названо число полностью привитых от коронавируса россиян

По её словам, сейчас все данные о вакцинах, ПЦР-тестировании, наличии антител у переболевших рассматриваются и перерабатываются, чтобы упростить подход к предоставлению гражданами документов.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России. Майские праздники в стране продлили для того, чтобы разорвать цепь передачи инфекции, уточнил министр.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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