Голикова объяснила, зачем привитым от коронавируса сдавать ПЦР-тесты

"Пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объёма информации для того, чтобы мы могли чётко сказать, что, если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен", — отметила Голикова в эфире телеканала "Россия-1".