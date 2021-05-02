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Скончался футбольный комментатор Леонид Генусов

Причиной смерти журналиста стала внезапная остановка сердца.

2 мая 2021, 09:07
<p>Леонид Генусов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BvKllgnDIJz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">genusovl</a></p>

Леонид Генусов. Фото © Instagram / genusovl

На 63-м году жизни умер спортивный комментатор Леонид Генусов. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на сына журналиста.

Мужчина скончался вечером 1 мая от остановки сердца. Причём, по словам родственников, до этого Генусов не болел и не жаловался на здоровье. На данный момент неизвестно, когда пройдут прощание и похороны.

Генусов с 1999 года работал руководителем пресс-службы футбольного "Зенита", а с 2002-го по 2006-й был начальником международного отдела петербургского клуба. Кроме того, комментатор был автором и ведущим нескольких спортивных передач на петербургском телевидении.

"Голос российского бокса" Владимир Гендлин умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом

"Голос российского бокса" Владимир Гендлин умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом

Напомним, в начале марта на 60-м году жизни скончался известный спортивный комментатор Юрий Розанов. В 2019 году он лечился от рака, однако позднее вернулся к работе, продолжая лечение.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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