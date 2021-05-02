"Дипломатическое охлаждение": Политолог оценил заявление Борреля о неприемлемости санкций России против Евросоюза
Брюссель пытается обрести дипломатическую активность за счёт отчуждения от РФ, а также старается продемонстрировать, что является хранителем ценности и ценностного потенциала.
Фото © Shutterstock
Заявление еврокомиссара Жозепа Борреля о том, что санкции России против восьми граждан ЕС, включая чиновников, являются "неприемлемыми и лишёнными юридических оснований", можно рассматривать как дипломатическое охлаждение между ЕС и РФ. Таким мнением с Лайфом поделился главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев.
"Подобное заявление я оцениваю как дипломатическое охлаждение отношений между Евросоюзом и Россией. Ясно, что события весны этого года в осложнении ситуации на наших западных границах привели к таким дипломатическим последствиям, финал которых ещё предстоит увидеть", — отметил эксперт.
По его словам, даже предполагаемый саммит между РФ и США, который должен пройти летом, не будет препятствовать процессу охлаждения, так как Евросоюз гнёт свою линию, пытаясь действовать самостоятельно. Брюссель пробует обрести дипломатическую активность за счёт отчуждения от РФ, а также старается продемонстрировать, что является хранителем ценности потенциала. Всё это происходит на фоне того, что Америке приходится прагматически взаимодействовать с Россией.
Политолог отметил, что Евросоюз считает Москву виновной в последней конфронтации с Украиной на западных границах. По словам Межуева, ЕС даже в большей степени, чем США, стоит на пути фундаментализма, когда только одна сторона, в данном случае Европейский союз, имеет право на какую-то "мягкую" силу, а все остальные должны быть объектами пассивного воздействия.
"Получается некий двойной стандарт, и он может быть преодолён только тогда, когда Евросоюз признает, что у России есть особый цивилизационный полис", — заключил политолог.
Напомним, ранее Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент выпустили совместное заявление в связи с введением Россией санкций против ряда чиновников ЕС. Они подчеркнули, что оставляют за собой право ответных мер.
Лента новостей
"Чтобы моя жена так выглядела!" Голая Рената Литвинова восхитила подписчиков снимком из криосауны
сегодня в 08:46
Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России
сегодня в 08:37
Калибр не важен: высокоскоростная камера в слоу-мо показала смертоносный урон от обновлённого АК-12
сегодня в 08:34
Выбор редакции
Политолог назвал четыре украинских города, которые хотят войти в состав России
Еврокомиссар Боррель назвал лишёнными оснований санкции России против чиновников ЕС
Обнародованы секретные документы Трампа по нанесению ударов вне боевых зон
Названа причина блокировки страницы проекта RT в Facebook
Голикова объяснила, зачем привитым от коронавируса сдавать ПЦР-тесты
Комментариев: 0