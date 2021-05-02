"Дипломатическое охлаждение": Политолог оценил заявление Борреля о неприемлемости санкций России против Евросоюза

Заявление еврокомиссара Жозепа Борреля о том, что санкции России против восьми граждан ЕС, включая чиновников, являются "неприемлемыми и лишёнными юридических оснований", можно рассматривать как дипломатическое охлаждение между ЕС и РФ. Таким мнением с Лайфом поделился главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев.

"Подобное заявление я оцениваю как дипломатическое охлаждение отношений между Евросоюзом и Россией. Ясно, что события весны этого года в осложнении ситуации на наших западных границах привели к таким дипломатическим последствиям, финал которых ещё предстоит увидеть", — отметил эксперт.

По его словам, даже предполагаемый саммит между РФ и США, который должен пройти летом, не будет препятствовать процессу охлаждения, так как Евросоюз гнёт свою линию, пытаясь действовать самостоятельно. Брюссель пробует обрести дипломатическую активность за счёт отчуждения от РФ, а также старается продемонстрировать, что является хранителем ценности потенциала. Всё это происходит на фоне того, что Америке приходится прагматически взаимодействовать с Россией.

Политолог отметил, что Евросоюз считает Москву виновной в последней конфронтации с Украиной на западных границах. По словам Межуева, ЕС даже в большей степени, чем США, стоит на пути фундаментализма, когда только одна сторона, в данном случае Европейский союз, имеет право на какую-то "мягкую" силу, а все остальные должны быть объектами пассивного воздействия.

"Получается некий двойной стандарт, и он может быть преодолён только тогда, когда Евросоюз признает, что у России есть особый цивилизационный полис", — заключил политолог.

Напомним, ранее Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент выпустили совместное заявление в связи с введением Россией санкций против ряда чиновников ЕС. Они подчеркнули, что оставляют за собой право ответных мер.

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