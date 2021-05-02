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Калибр не важен: высокоскоростная камера в слоу-мо показала смертоносный урон от обновлённого АК-12

Оружие прошло даже более сложное испытание с находящимся перед целью бронежилетом.

2 мая 2021, 08:34

Выстрелы из обновлённого АК-12 по баллистическому гелю. Видео © Телеканал "Звезда"

Обновлённый автомат Калашникова АК-12 способен нанести колоссальный урон своей цели, что было наглядно продемонстрировано в стрельбе по баллистическому гелю, имитирующему физические свойства живых тканей человека. Видео испытаний опубликовал телеканал "Звезда".

Как видно на кадрах, нет принципиальной разницы, какой калибр патронов использовать, ведь и 7,62, и 5,45 практически с одинаковой лёгкостью пробивают гель, образуя внутри несколько полостей. Энергия от пули настолько сильна, что гелевый блок просто взлетает со стола, будто переходя из твёрдого в жидкое состояние.

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"Оружие нам нужно для того, чтобы произвести выстрел и им нанести урон цели, соответствующий тактике и определённой задаче", — отметил эксперт центра специальных проектов концерна "Калашников" Григорий Лысенко.

Более сложное испытание, когда перед гелевым блоком был установлен противоосколочный элемент от американского бронежилета, АК-12 также прошёл без труда. Пуля свободно миновала защиту и гель и даже выбила другую, оставшуюся в нём после предыдущего выстрела.

Ранее Минобороны РФ показало кадры успешных испытаний новой противоракеты системы ПРО. Отмечается, что боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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