Самолёт МЧС доставил в Москву пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье баскетболисток

Самолёт МЧС России с семью пострадавшими в страшном ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае — шестью юными баскетболистками и их тренером — прибыл в Москву в плановом режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Горите в аду, дети": Полиция ищет человека, который поглумился в Сети над погибшими в ДТП баскетболистками

Ранее стало известно, что борт Ил-76 авиации МЧС России транспортирует шесть детей и одного взрослого в столицу. Самолёт оснащён медицинской аппаратурой, которая позволяет проводить санитарно-авиационную эвакуацию. Пострадавших сопровождало восемь медиков из различных учреждений, а также шесть сотрудников Всероссийского центра медицины катастроф "Защита". По информации Минздрава РФ, всю необходимую медицинскую помощь жертвам ДТП окажут в подведомственных министерству центре имени Н.Н. Бурденко и детской больнице имени Н.И. Пирогова.