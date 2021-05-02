Самолёт МЧС доставил в Москву пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье баскетболисток
Профильную медпомощь им окажут в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко и детской больнице имени Пирогова.
Фото © LIFE
Самолёт МЧС России с семью пострадавшими в страшном ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае — шестью юными баскетболистками и их тренером — прибыл в Москву в плановом режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"Борт приземлился в плановом режиме в Москве", — заявили в ведомстве.
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Ранее стало известно, что борт Ил-76 авиации МЧС России транспортирует шесть детей и одного взрослого в столицу. Самолёт оснащён медицинской аппаратурой, которая позволяет проводить санитарно-авиационную эвакуацию. Пострадавших сопровождало восемь медиков из различных учреждений, а также шесть сотрудников Всероссийского центра медицины катастроф "Защита". По информации Минздрава РФ, всю необходимую медицинскую помощь жертвам ДТП окажут в подведомственных министерству центре имени Н.Н. Бурденко и детской больнице имени Н.И. Пирогова.
Напомним, дети в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии. По делу о ДТП были задержаны два водителя и директор спортшколы, где учились баскетболистки.
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